Angola: MAPTSS développe un programme national de travail décent

Luanda — L'Organisation internationale du travail (OIT) aide le Ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale à élaborer un programme national de travail décent, a informé lundi, à Luanda, le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Manuel Moreira.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur le Programme Pays de Travail Décent (PPTD), Manuel Moreira a souligné que le programme mettait l'accent sur la promotion d'un emploi décent pour les hommes et les femmes, en particulier les jeunes et les autres groupes vulnérables, renforçant le dialogue social et le dialogue harmonieux entre gouvernement, employeurs et travailleurs pour améliorer l'application des normes du travail, renforcer les institutions et pratiques de dialogue social et de négociation collective.

Il a déclaré que le programme visait à élargir la couverture et l'efficacité de la protection sociale et à créer des mécanismes permettant son extension aux segments moins protégés.

Selon Manuel Moreira, en Angola, plusieurs programmes spécifiques d'encadrement professionnel des commerçants informels, dans les circuits de l'économie formelle, sont en cours grâce à des activités de formation pragmatiques, pour l'inclusion dans la sécurité sociale et l'enregistrement contribuable, qui est une priorité de l'exécutif.

"Malgré les progrès réalisés dans ces domaines, nous reconnaissons que nous avons encore un long chemin à parcourir pour éliminer l'extrême pauvreté, en particulier dans les groupes les plus vulnérables de la société", a-t-il déclaré.

À son tour, le responsable régional de l'OIT, Roger Mavinga, a souligné que l'emploi des jeunes était urgent, d'où la nécessité d'engager le pays.

Il a rappelé que le programme de pays pour le travail décent (PPTD) était un engagement des Etats membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 2008 dans le cadre de l'Agenda social et la déclaration du travail, mais au niveau de l'Union africaine il a commencé en 2004.

Formalisé par l'OIT en 1999, le concept de travail décent résume sa mission historique de promouvoir les possibilités pour les hommes et les femmes d'obtenir un travail productif et de qualité dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine, considéré comme condition fondamentale pour vaincre la pauvreté, réduire les inégalités sociales, assurer la gouvernance démocratique et le développement durable.

C'est un concept central pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU, en particulier l'OSD8, qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi, productif et un travail décent pour tous.