Tunisie: L'embarras du choix

Il reste maintenant à savoir comment José Riga va se comporter avec autant de joueurs sous sa coupe. Bien sûr, le dernier mot lui revient puisqu'il a déjà éliminé quelques-uns. L'entraîneur du Club Africain donne l'impression d'être intransigeant. Il sait ce qu'il veut. Il semble être un fervent défenseur du football offensif, même si certains lui reprochent son système actuel basé sur trois joueurs axiaux. On se rappelle que cette approche n'avait pas réussi à Marco Simone la saison écoulée et l'Italien s'était brisé l'échine pour avoir essayé d'imposer son 3-5-2. José Riga ne devrait surtout pas imiter Simone, car il risque aussi de s'embourber dans un choix difficile à accepter par les joueurs.

Aujourd'hui, au Club Africain, il va falloir réussir l'amalgame entre jeunes et moins jeunes. La mayonnaise doit prendre, l'expérience de certains joueurs étant plus que nécessaire, surtout sur le plan continental. Nous pensons évidemment aux cadres de l'équipe comme Wissem Ben Yahia, Zouhaïer Dhaouadi, Oussama Darragi qui va tenter une seconde aventure avec le Club Africain et bien entendu Aymen Methlouthi. L'expérience de ce dernier est importante même dans les vestiaires. La mayonnaise doit également prendre avec les nouvelles recrues venues essentiellement de l'étranger.

Elle vise le championnat dont elle sera un des lauréats traditionnels, la Coupe de Tunisie dont elle est le détenteur, et participera de surcroît à la Ligue africaine des champions. Dans cette optique, le Club Africain aura au minimum besoin de deux joueurs par poste, pour ne pas dire trois. La saison s'annonce rude à tous les niveaux. Pour cela, la concurrence sera de mise. Elle devra cependant être saine et loyale.

