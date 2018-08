Congo-Kinshasa: Elections inclusives, retour de Moïse Katumbi, ... Mobilisation générale - Ensemble entame des actions de terrain !

Ils sont plusieurs centaines à répondre à l'invitation des leaders de la plateforme "Ensemble pour le Changement". Ils, ce sont les militants et sympathisants qui soutiennent Moïse Katumbi.

L'objectif de cette grande rencontre est de lancer la mobilisation générale pour exiger la tenue des élections inclusives et le retour de Moïse Katumbi au pays de ses aïeux.

A en croire Jean-Bertrand Ewanga, il est inconcevable et grave que le pouvoir en place empêche à un candidat Président de la République de regagner son pays pour déposer sa candidature.

Pour Ensemble, il est temps que la population se mobilise comme un seul homme et se tienne prête car, très bientôt, les activités de terrain seront lancées. Secrétaire Général de cette plateforme, Delly Sesanga souligne que, dans un futur très proche, une marche sera programmée pour exiger non seulement les élections démocratiques, libres, transparentes et surtout inclusives, mais aussi le retour de Moïse Katumbi.

Cette plateforme de l'opposition radicale ne pense pas à une élection sans son leader. Il est donc clair que la mobilisation est lancée, le peuple est prêt pour exiger le respect de la constitution et les actions de terrain vont commencer.

Les cadres, militants et sympathisants de la plateforme «Ensemble pour le Changement » se sont retrouvés ce lundi 13 août 2018 à la grande salle de la paroisse notre dame de Fatima pour peaufiner des stratégies pouvant permettre d'exiger les élections inclusives et le retour de Moïse Katumbi.

Devant la presse nationale et internationale, le Secrétaire général de ce regroupement politique a expliqué la démarche en ces termes : «La mobilisation est lancée ! Tout le monde était au rendez-vous, nos structures de base, nos candidats sont là et nous allons nous mobiliser sur l'étendue du territoire nationale pour obtenir une élection à la fois inclusive et libre et le retour de Moïse Katumbi. Nous ne voulons pas que le peuple se fatigue, les gens ne doivent pas se fatiguer, nous avons une victoire d'étape, mais nous n'avons pas encore la victoire finale. Donc, il nous faut lancer cet assaut avec notre peuple pour aller à la conquête de notre liberté, et c'est ce que nous allons lancer maintenant».

Vivement la réouverture du BRTC

Pas d'élection sans Moïse Katumbi ? La réponse est oui pour Sesanga qui pense que c'est encore possible que le bureau de réception et traitement de candidature soit rouvert.

«Ça fait trois ans qu'on attendait que le BRTC soit ouvert, on va le rouvrir parce que le sens de la justice, le sens du droit et de la démocratie et cela doit être respecté par tous y compris par la CENI. La CENI n'est pas un objet institutionnel non identifié, il vit dans une société où il y a des textes et des lois. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi n'est pas revenu, ce n'est pas parce qu'il a refusé de revenir mais c'est parce que par le fait du prince, on n'a refusé, on a empêché que Moïse Katumbi dépose sa candidature et cela est inacceptable», a dit le secrétaire général d'Ensemble.

Plus loin dans sa réflexion, Sesanga pense que «même si on est à l'étape du dépôt des candidatures, peu importe puisque notre but est justifié, puisqu'il est fondé sur les lois, nous allons nous battre et les lois sont là pour assurer la protection de nos libertés. Nous avons saisi le conseil d'Etat, c'est une voie, nous allons continuer à faire pression en interne, les partenaires à l'extérieur, tous, insistent pour qu'il y est inclusivité et nous allons nous battre pour y arriver».

Des actions de terrain

Pour accentuer la pression, Ensemble va entamer des actions d'envergures. «Nous prévoyons des marches dans toute l'étendue du territoire nationale avec tous les nôtres pour exiger jusqu'à obtenir que les élections soient véritablement démocratiques, libres, transparentes et surtout inclusives. Inclusives veut dire que nous devons obtenir le retour de Moïse Katumbi. Là, nous venons de lancer la première phase de la sensibilisation. La deuxième phase, c'est le passage à l'action, et nous allons passer de manière synchronisée à l'action sur toute l'étendue du territoire national», a expliqué le Secrétaire Général Sesanga.

Quid des Elections inclusives ?

« Election inclusive veut dire, la non-exclusion abusive d'un ou d'un autre candidat pas seulement de Moïse Katumbi. Nous serions dans le même état d'esprit avec la même position si un autre candidat de l'opposition était exclu de manière abusive. Est-ce que vous pouvez comprendre, un seul instant, vous me posez la question de la fixation, alors que Moïse Katumbi s'est présenté physiquement à la frontière, et on l'a empêché d'entrer dans le territoire national, c'est une violation de la constitution et des lois de la République », souligne cet élu national.