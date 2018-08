Congo-Kinshasa: Après le choix du dauphin par Joseph Kabila / Luanda - Un rendez-vous de vérité s'annonce !

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Les ténors d'Ensemble restent convaincus qu'avant la publication des listes provisoires à la présidentielle et à la députation nationale prévue, d'ici le 25 août prochain, le Chairman du TP Mazembe sera aligné. Sans l'ombre d'un doute, pour toutes ces problématiques l'heure de vérité sonne à Luanda sous les regards du monde.

A la liste longue plus qu'un bras des sujets qui divisent comme l'usage du fichier électoral en l'état, de la machine à voter, et autres, il faudra ajouter le non-embarquement de Moïse Katumbi pour la présidentielle. Deux patates chaudes sont déposées auprès du Conseil d'Etat que dirige Vunduawe.

En dépit du choix du président, l'horizon n'est pas que clair mais quelques obscurités perdurent. Ce, cette fois sur la crédibilité des élections, le non-report des joutes électorales prévues pour le 23 décembre, l'inclusivité du processus électoral et Cie. Au sein de l'agora politique, l'heure est aux dernières agitations. A l'instar des politiques et leurs partis ou regroupements, le Comité Laïc de Coordination n'a pas donné sa langue au chat. « Peuple Congolais, le combat pour la démocratie continue », lançait le CLC.

