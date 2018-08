Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF, V.Club regagne Kinshasa ce jeudi au terme d'une préparation de dix jours à Goma

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Dans le cadre de sa préparation, Mazembe a joué, le dimanche 12 août, son troisième nul de la série face à OlympicMoustakbel Arzew (2-2), une équipe amateur de Nationale 2 algérienne très motivée et joueuse. Ce nouveau nul a encore donné des indications au staff technique, lequel a eu la possibilité d'effectuer huit changements au cours de cette rencontre, note le site du team noir et blanc lushois. Au terme des 93 minutes où le TP Mazembe a montré de bonnes intentions en se créant des occasions de but pour n'en conclure que deux.

Jean-Marc MakusuMundele a porté la marque à 2-0 d'une magnifique talonnade en conclusion d'un service de GlodyNgonda à la 27ème minute. Au retour des vestiaires, la rivalité s'est accentuée entre les deux équipes qui ont déployé toutes leurs forces pour réaliser le meilleur résultat, particulièrement du côté de Kabasha dont l'ossature a été renforcée par six éléments, dont 3 venus du DC Virunga et 3 autres de l'AS Dauphin Noir du chef-lieu du Nord-Kivu.

Un stage concluant pour Florent Ibenge et ses poulains qui ont joué et gagné des matches amicaux. Le dimanche 12 août, au stade de l'Unité,V.Club a battu l'AS Kabasha par un score de 3 buts à 0. Fabrice Ngoma Lwamba a ouvert le score à la 12ème minute de la tête sur un centre de DjumaShabani.

