Congo-Kinshasa: Kabila vivement félicité. APCO - Bruno Tshibala soutient Emmanuel Ramazani Shadary !

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des…

Par la même occasion, l'APCO le rassure, ici, de son soutien ferme et sans faille en vue de sa brillante victoire à l'aune de la toute prochaine présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales, telles que prévues par la CENI, depuis le 5 novembre 2017, lors de la publication de son calendrier que toutes les parties prenantes au processus électoral avaient accepté et dont les dates avancent, désormais, à une vitesse vertigineuse pour tous ceux qui n'y sont pas suffisamment préparés.

Puis, après les élections du 23 décembre 2018, ce sera la première passation du pouvoir de manière pacifique, démocratique et civilisée à la tête du pays entre l'actuel Président et son successeur élu. L'Alliance des Progressistes pour le Congo dont Bruno Tshibala Nzenzhe, le Premier Ministre, est Autorité Morale remercie vivement le Chef de l'Etat pour la désignation de M. Emmanuel Ramazani Shadary en tant que Candidat du Front Commun pour le Congo à la présidentielle 2018.

