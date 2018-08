Congo-Kinshasa: Soutien à Ramazani Shadary - Le Secrétariat Permanent du Pprd se veut jusqu'auboutiste jusqu'à la victoire

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Le Parti du Peuple pour Reconstruction et la Démocratie remercie le Président de la République, Chef de l'Etat et Autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC) pour la sagesse et la promotion de la démocratie dans notre pays.

Le parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, remercie le Chef de l'Etat Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front Commun pour le Congo, pour la promotion de la démocratie en RDC et a pris acte ce lundi au terme d'une le dévoilement du consensus dégagé au sein du FCC autour de la personne d'Emmanuel Ramazani Shadary en tant que candidat indépendant de ce regroupement à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Lisez la déclaration faite hier, lundi 13 aout 2018, au siège de cette formation politique à Gombe.

