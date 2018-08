Congo-Kinshasa: Rumba congolaise - Letis Madilu prend la relève de son père !

Trentaine révolue, Létis MADILU est le fils aîné du Feu chanteur Madilu System qui est décédé le 11 août 2007, à Kinshasa. Cette année, l'artiste totalise 11 ans dans l'au-delà. A l'occasion de cette commémoration de l'anniversaire de sa mort, Létis MADILU invite les mélomanes et surtout les fanatiques qui adoraient sa bonne musique, à se procurer son nouvel album intitulé «Au nom du père et du fils», déjà disponible sur le marché.

Enregistrée avec le concours des musiciens du groupe "Bana System" laissé par Madilu System, cette œuvre est sortie premièrement en Europe l'année dernière puis à Kinshasa, cette année. C'est avec le soutien de Maître Vincent Gomez et l'encadrement de sa mère, Pierrette BIYA, que Létis MADILU est parvenu à réaliser «Au nom du père et du fils » qui n'est qu'un remix de quelques chansons tirées du riche répertoire de Grand Pharaon Kongo dia ntotila. Avec sa voix, le fils du chanteur a réussi à interpréter et imiter à sa manière les sons et la voix de son père qui fut un chanteur exceptionnelle, sur le plan vocal.

Pour lui, l'idéal est d'immortaliser et honorer encore et toujours l'excellent travail battu par son père qui fut un Grand chanteur devant Dieu et les hommes. Parce que l'histoire doit continuer afin que le nom de Madilu ne passe jamais dans les oubliettes.

11 août 2007- 11 août 2018, il y a 11 ans jour pour jour depuis que Jean de Dieu Bialu alias Madilu System, le Grand Nindja, a quitté la terre des vivants. Contrairement aux années antérieures, aucune manifestation commémorative officielle n'a été organisée, en mémoire de cette grande vedette de la rumba congolaise, à Kinshasa. Nos fins limiers renseignent que seulement les musiciens de son groupe Bana System ont essayé de lui rendre hommage à leur manière alors que sa famille biologique n'a pris aucune initiative. Sous la direction de son Chef d'Orchestre Bovic, ils se sont retrouvés encore pour la énième fois, dans leur siège habituel, chez "Bébé Climatiseur" à Kasa-Vubu. C'était une occasion des retrouvailles entre les fans et les musiciens afin de se souvenir de Madilu qui a beaucoup défendu la musique congolaise, à travers sa belle voix et ses compositions fantastiques. Cette soirée nostalgique a été dominée au rythme des «Si je savais», «Bonheur», «Visa», «Bonne humeur» et tant d'autres belles mélopées signées le Grand Nindja.