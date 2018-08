Congo-Kinshasa: Nouveaux horizons en RDC / Samy Badibanga - Vers un leadership anti-système !

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Samy Badibanga met en exergue la structuration du système là où le bât blesse. Partant de la justice pour tous à la lutte contre les inégalités sociales et économiques, il entend faire une toute autre politique et mettre en place un mode de gouvernance qui laisse la primeur à l'égalité. Il opte pour la rupture et choisit le Changement pour tous.

Samy Badibanga est, donc, est prêt à jouer le tout pour le tout. Rien, ni personne ne semble l'effrayer, encore moins le dauphin du Raïs. Cependant, il confirme son appartenance à l'opposition congolaise, et n'exclut pas la question de la candidature commune qui, au vu du schéma politique et électoral présent, serait le seul rempart pour déboulonner l'ensemble du régime en place.

Quoique pris pour un Belgo-congolais, il a tout récemment affirmé être un sang congolais dès lors que ses parents sont tous les deux nés au pays. Ses origines sont purement congolaises et il a, d'ailleurs, recouvré la totalité de ses droits civiques et politiques, confie-t-on, dans les milieux qui lui sont proches.

Concrètement, face à ses concurrents, il présente le profil le plus adapté et le moins contraignant devant une Loi électorale fortement tripatouillée. Enfin, sauf l'affaire de nationalité qui, après avoir fait le tour de plusieurs hommes politiques congolais, avait tenté presque désespérément de le marquer à la culotte.

*Nul n'avait pronostiqué le nombre exact ou approximatif de candidats à la Présidentielle 2018. A l'ouverture des bureaux de réception et traitement de candidature, le mouvement était plutôt maussade, mais le glas s'est décanté aux derniers instants, juste après la désignation du candidat successeur de Joseph Kabila. Parmi les prétendants finals, un Premier Ministre honoraire dont le silence n'avait pas laissé entrevoir ses ambitions de tenter, mieux d'oser se lancer dans la course rude à la magistrature suprême.

