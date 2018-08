Congo-Kinshasa: Grill-room !

L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des… Plus »

Pour aller de l'avant et espérer juguler, comme il se doit, les crises dans les nations précitées, il faudra aux présidents qui seront présents à ces assises, d'agir en vrais pères africains. C'est-à-dire, oublier par exemple que leur homologue congolais, leur avait zappé un certain 17 juin lorsque Lourenço João l'attendait en présence d'une ébauche importante de présidents africains qui étonnement sont attendus à Luanda aujourd'hui, à l'absence de Ramaphosa qui venait tout récemment d'effectuer sa visite de courtoisie à Kinshasa.

