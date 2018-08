Congo-Kinshasa: Au-delà du business, la 2ème édition du SALAFIK s'annonce avec des spectacles hauts en couleurs !

Avec le parrainage de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, l'entreprise Regulus Connexion organise du 23 au 26 août 2018 à l'Hôtel INVEST de Presse, la 2ème édition du Salon d'Affaires et d'Investissements de Kinshasa (SALAFIK2).

Toutes les batteries sont mises en marche afin d'assurer une bonne organisation de cet événement qui est un cadre offert aux Congolais, en général, et sur les jeunes, en particulier, pour s'informer et se former suffisamment afin de transformer la RDC.

Selon un communiqué de presse, plusieurs activités sont annoncées pour donner la quintessence à cette grande rencontre qui s'illustre comme une belle trouvaille pour le pays en quête de son développement.

Cette 2ème édition s'inscrit dans l'esprit d'apporter la transformation à la jeunesse qui doit conjuguer beaucoup d'efforts en vue d'encercler les pelotons de tares qui gangrènent sa nation. Car, le Congo -Kinshasa est appelé à remplir sa fonction naturelle de moteur de l'essor de l'Afrique et de récupérer sa précieuse place dans le concert des nations.

Pendant quatre jours, une opulente thématique de 28 sujets épluchés par des Experts de domaines variés, allant de l'Agribusiness au Numérique en passant par l'Energie et le Commerce, ou encore de la Formation Professionnelle au Climat des affaires en passant par la Fiscalité et la Douane, propose aux conférenciers des panels qui rivalisent d'importance.

Avec la participation d'une dizaine de pays africains dont la Tunisie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazza, l'Angola et le Rwanda, cette grand-messe de l'entrepreneuriat et de l'investissement favorisera un échange de savoirs, d'expériences et d'ambitions entre les participants.

Le SALAFIK 2 sera riche en événement, en termes de son programme qui prévoit, entre autres, des conférences avec des experts africains de différents domaines, exposition, networking, soirées de présentation d'opportunités d'affaires et de spectacle (Business Mode-Comédie-Musique) ainsi que des rencontres sportives. Sans se départir de leur aspect business, les arts et les sports devront joindre l'utile à l'agréable à travers des spectacles hauts en couleurs. Donc, le SALAFIK 2 est un rendez-vous à ne pas manquer.