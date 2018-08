"Espace sécurisé pour les jeunes". Tel est le thème choisi pour cette année par l'ONU pour célébrer la journée internationale de la jeunesse.

Chaque 12 août, le monde tente de pousser toujours plus loin les réflexions sur les jeunes, de façon générale. En République Démocratique du Congo, c'était une occasion pour les leaders du secteur de s'exprimer sur des questions importantes orientées vers le développement, la promotion, les élections, la protection, l'implication et les droits des jeunes. Sur ce, Francine Muyumba, Présidente de l'Union Panafricaine de la jeunesse encourage les jeunes congolais à s'impliquer résolument dans le processus électoral en cours, en votant pour les candidats qui, dans leur projet de société, mettent un accent particulier sur l'épanouissement de la jeunesse.

Elle sollicite, cependant, la grâce Présidentielle au Garant de la Nation et Père de la Démocratie Congolaise en faveur de tous ces jeunes activistes pro-démocratie arrêtés et condamnés au pays. "Nous prions pour qu'il y ait une première passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant dans notre pays, le 12 Janvier 2019. Et que cette journée soit déclarée Journée Nationale de la jeunesse Congolaise", a-t-elle déclaré.

Ainsi, considérant la ratification de la charte Africaine de la Jeunesse par la RDC, cette dernière est dans l'obligation d'assurer sa mise en application effective dans tous les domaines. Bien que plusieurs promesses aient été faites aux jeunes dans le passé, il y a malheureusement très peu de réalisations. "Nous réclamons que la justice soit faite de manière indépendante dans les affaires des jeunes activistes incarcérés et des autres jeunes qui ont des problèmes avec la Justice sur l'ensemble du pays".

Elle encourage également les jeunes à participer massivement aux scrutins du 23 décembre prochain pour le renouvellement de la classe politique. Ainsi, saisissant cette opportunité qui permet d'attirer l'attention des dirigeants Africains sur les problématiques liées à la jeunesse notamment, sur la capitalisation du potentiel des jeunes du Continent, Francine Muyumba réitère son appel aux dirigeants d'investir beaucoup plus dans la Jeunesse car, elle est la solution d'une Afrique meilleure, stable et pacifique.

Toutefois, elle appelle les jeunes à ne pas soutenir les candidats n'ayant pas des engagements fermes sur le développement de la jeunesse. Il est nécessaire, pour elle, de ne pas soutenir tout candidat en course pour la magistrature suprême qui ne privilégie pas le renouvellement de la Classe Politique et qui ne réserve pas un quota conséquent des jeunes compétents dans toutes les institutions du pays.

Au vu du thème de cette année, l'ONU soulève un fait important : la nécessité pour les jeunes d'avoir des espaces sécurisés où ils peuvent se réunir, s'engager dans des activités liées à leurs besoins et à leurs intérêts, participer au processus de prise de décision et s'exprimer librement. Francine Muyumba lance donc un message d'espoir qui est celui de ne pas baisser les bras, car "nous sommes le présent et l'avenir de notre pays". Aux autorités, d'accorder encore plus d'attention à la Jeunesse qui, à ce jour, fait face à beaucoup de défis pour son éclosion.

A quelques encablures de la tenue des élections, la présidente de l'Union Panafricaine de la jeunesse exhorte les congolais à ne pas soutenir un candidat Président n'ayant pas un projet concret sur le développement de la Jeunesse Congolaise et un engagement ferme pour la participation des jeunes dans les instances de prise de décisions.