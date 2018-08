Madagascar: Rugby à VII / CAN 2018 - Malagasy Rugby en pleine détectionDina Razafimahatratra

En parallèle avec la préparation de la CAN 2018 en rugby à VII, Malagasy Rugby est aussi dans une mission de détection des futurs membres des Makis de Madagascar en rugby à XV. La sélection nationale aura deux matches à jouer les 16 et 23 septembre contre l'équipe universitaire d'Oxford en Angleterre.

De ce fait, Malagasy Rugby a commencé depuis hier sa mission de détection en organisant un regroupement au niveau national. « Nous avons une liste de cinquante six joueurs et dans cette liste les sélectionneurs auront à choisir leurs éléments en rugby à VII et rugby à XV. Nous verrons comment évolueront les choses mais de cette façon nous mettrons vraiment tout le monde en considération et les meilleurs se distingueront », explique Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.