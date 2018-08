Madagascar: Présidentielle 2018 / Les candidats montrent leurs muscles - Andry Rialintsalama

L'ambiance préélectorale bat son plein. Des manifestations politiques ont été organisées dans les quatre coins de la Grande Île durant le week-end.

Impressionner. Le week-end des journalistes n'a pas été de tout repos. Les candidats et les états-majors politiques se sont mesurés à distance. Par médias interposés, ils ont voulu montrer leur popularité. D'Antsonjombe à Antsirabe, d'Ambovombe à Maroantsetra et à Antsiranana, les images diffusées dans les réseaux sociaux et les journaux télévisés sont impressionnant. Chaque meeting a mobilisé des milliers voire des dizaines de milliers de personnes.

Le ton est donné la matinée du samedi par le pasteur Mailhol avec un Coliséum plein à craquer. Comme il l'a déjà prouvé lors de la célébration du 20e anniversaire de son église Apokalipsy au mois d'août 2017, il n'a pas de difficultés à surpasser la hantise des artistes et des politiciens : remplir le Coliséum d'Antsonjombe. À la différence des autres candidats, il a démontré qu'il a déjà des dizaines de milliers de voix conquises. Avec l'animation des artistes « de la maison », la voix des blancs et bleus de l'église Apokalipsy est déjà acquise par le candidat du Gideona Fandresena ny fahantrana eto Madagasikara (GFFM).

Dans le Nord, le parti Hery vaovao ho an'i Madagasikara a organisé ses assises régionales. Sous la houlette des ténors du parti, ils ont organisé un carnaval traversant la ville avec la participation des militants issus de toute l'Île. Dans les différentes allocutions, la candidature de l'actuel président de la République Hery Rajaonarimampianina a été demandée. « Nous n'avons pas peur des élections », a affirmé Rivo Rakotovao.

Choix préfixé

De son côté, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a rencontré la population d'Ambovombe. Il a assisté à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Dans sa tournée, il a inauguré six « zava-bita » dont la route principale, l'extension et la réhabilitation du Centre hospitalier de référence régional Monja Jaona, le bureau régional du numérique d'Ambovombe, la maison des jeunes, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le « tranompokonolona » ainsi que les locaux de la compagnie territoriale d'Ambovombe.

Andry Rajoelina quant à lui, a donné rendez-vous à la population d'Antsirabe dans le début de l'après midi du samedi. Après son show à Alatsinainy Bakaro dans le district d'Andramasina, il poursuit son offensive

dans les fiefs de Marc Ravalomanana. Distribution de goodies, animation d'artistes le jour du marché, le président de l'Initiative Emergence de Madagascar utilise des formules bien rodées depuis le début de sa précampagne. Son opération de séduction s'est poursuivie par le colmatage des nids de poules de la rue desservant le quartier de Vatofotsy.

Dans la côte Est, Marc Ravalomanana a rencontré les fidèles de l'Église protestante FJKM à Maroantsetra. Sa tournée entre dans le bicentenaire de l'arrivée des missionnaires du London Missionnary Society à Madagascar. Après des semaines d'absence après la fin des manifestations au parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely, maître Hanitra Razafimanantsoa est réapparue à Faravohitra Avaradrano. Devant un public déjà conquis, elle a démenti la rumeur selon laquelle Marc Ravalomanana ne se présentera pas à l'élection présidentielle.

Entre curiosité et conviction, les apparences sont souvent trompeuses. Les électeurs ont souvent fait leurs choix plusieurs années à l'avance. Ce n'est pas en deux heures de spectacle et de beaux discours que le choix des électeurs va changer.