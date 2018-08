Madagascar: Évènement - La Vitrine du Vakinankaratra est à sa 21e édition

Un secteur privé dynamique. C'est ce que veut démontrer la Vitrine du Vakinankaratra qui tient cette année sa 21e édition.

Une fois encore, le Fiova, Fivondronan'ny orinasan'ny Vakinankaratra ou Groupement des entreprises du Vakinankaratra, veut mettre en exergue le rôle du secteur privé dans l'économie de la région, voire du pays. L'évènement économique se déroulera les 30 et 31 aout et le 1er septembre, sur l'avenue de l'Indépen-dance à Antsirabe.

Comme chaque année également, la manifestation économique est une opportunité pour les petites, moyennes et grandes entreprises de la région pour lancer ou relancer leurs produits. Outre la vente et l'exposition des produits, un espace de rencontre sera installé sur place, pour favoriser le développement du partenariat à l'issue des échanges et des discussions entre opérateurs de différents secteurs. Des conférences-débats, axées sur le thème de cette 21e édition, « Le secteur privé et ses partenaires au service du développement de la région Vakinankaratra », seront ainsi organisées. L'objectif étant toujours d'avancer et de conclure une orientation sur la réalisation du plan de développement de la région. Ces rencontres se feront parallèlement aux activités économique, culturelle et sportive qui seront au menu de ces trois jours.

De leur côté, les femmes et les jeunes ont un rôle important à tenir dans le développement en général. Durant cette 21e édition de la Vitrine du Vakinankaratra, des opportunités s'offriront à eux grâce au développement des activités économiques qui se développent et qui génèrent de nouveaux emplois.