Tunisie: «Assurer une meilleure employabilité des diplômés»

interview

Pouvez -vous nous présenter le centre 4C créé au siège de l'université de Sousse?

En fait, le centre de carrières et de certification des compétences (centre 4C) , instauré au siège de l'université de Sousse, est le premier centre créé en 2013 à l'échelle nationale en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Association américaine internationale pour le développement (Usaid).

Le centre 4C est, en vérité, un centre d'inter-passage et de liaison université-entreprise dont l'objectif principal consiste au renforcement de l'employabilité des étudiants et des diplômés du supérieur ainsi que le rapprochement avec le milieu socioéconomique.

Quelle est la stratégie adoptée par les centres 4C?

Je tiens, avant tout, à rappeler qu'actuellement l'université de Sousse dispose de 10 centres créés dans les institutions universitaires y compris le centre 4C de l'université de Sousse que je dirige actuellement. Notre stratégie se base sur la création d'un lien solide avec les partenaires socioéconomiques dont les entreprises, les structures d'appui et de financement, l'Agence de coopération technique allemande (GTZ), l'Agence universitaire francophone (AUF), l'Institut français en Tunisie (IFT), l'agence américaine d'éducation et des services de formation (Amideast), l'Usaid, la fondation américaine pour l'éducation et l'emploi (EFE).

Ce lien est concrétisé par l'établissement de conventions avec les partenaires précités en vue de développer des projets communs pour améliorer les compétences professionnelles des étudiants et des enseignants . Notre stratégie consiste à concevoir une visibilité du produit de la formation universitaire et de la valorisation de la recherche scientifique.

Quelles sont les principales missions et services des centres 4C?

Les centres 4C entreprennent actuellement des services au profit des étudiants dont l'orientation professionnelle, autant pour les nouveaux bacheliers que pour les étudiants inscrits dans les institutions universitaires, consiste à rapprocher les compétences, les intérêts et les ambitions des étudiants avec les métiers qui correspondent à leur profil, et ce, à travers des tests de personnalité et de compétences.

En outre, les centres 4C sont chargés de l'encadrement social et psychologique des étudiants par la mise à leur disposition de psychologues qui facilitent leur intégration à la vie universitaire et professionnelle. Ces centres 4C sont chargés surtout de l'amélioration des compétences professionnelles des étudiants et des diplômés du supérieur par l'organisation de sessions de formation et de certification internationales en soft-skills (compétences comportementales, informatique, communication, langues, techniques de recherche de l'emploi).

Ces centres sont chargés aussi du développement de l'esprit entrepreneurial, de l'innovation et de la créativité chez les étudiants et les diplômés en appuyant leurs projets de fin d'études et en les orientant pour développer des plans d'affaires concrétisés par des projets personnels faisables. Ces centres 4C mettent à disposition des diplômés des plateformes électroniques pour soutenir leurs projets et stages comme la plateforme «Semsem» qui assure le suivi des stages et de l'encadrement académique et professionnel, la plateforme «Vietude» qui assure les activités scientifiques et culturelles des étudiants et des clubs universitaires ainsi que les bases de données élaborées en collaboration avec les structures d'appui mettant en exergue les besoins réels de l'entreprise en stages et en recrutements.

Enfin, pour réaliser l'objectif principal de la création des centres 4C , on a créé des espaces de rencontres directes des étudiants avec les structures d'appui et les responsables des entreprises afin de pallier les difficultés des étudiants à trouver un emploi auprès des entreprises ou à créer leurs propres projets.

Quel serait l'apport réel des centres 4C pour le développement économique du pays et l'appui des efforts de l'Etat pour diminuer le taux de chômage chez les jeunes diplômés?

Tout d'abord, je dois souligner que les centres 4C ont adhéré au projet d'appui à la qualité (PAQ) financé par la Banque mondiale en vue d'élaborer des projets de soutien et de renforcement des capacités professionnelles des étudiants en garantissant une meilleure accessibilité au marché de l'emploi ainsi que de créer de nouvelles start-up qui sont de nouvelles jeunes entreprises ayant un aspect innovateur dans les domaines des TIC et de la mécatronique.

Les étudiants doivent s'initier au cours de leurs études universitaires à créer des associations scientifiques telles que les «juniors - entreprises» qui sont chargées de fournir des prestations pour le développement des produits des entreprises existantes. Je cite, entre autres, la junior- entreprise de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse (Eniso), de l'Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Sousse (Issats), de l'Institut des hautes études commerciales (Ihec), de l'Institut de finances et de la fiscalité (Isff) et de l'Institut du transport et de la logistique (Istl).

La junior-entreprise est composée exclusivement d'étudiants qui sont encadrés par les enseignants et les professionnels des entreprises. De ce fait, le centre 4C accompagne, en collaboration avec ses partenaires socioéconomiques, les étudiants et les diplômés du supérieur, à la création, dès leur intégration à l'institution universitaire, d'un projet économique innovant dans les domaines de la mécatronique, de la santé, de l'agroalimentaire, de la bio-technologie.

Le centre 4C participe réellement et efficacement à l'appui du développement économique du pays en insistant sur les besoins réels et spécifiques de chaque région et en créant une dynamique d'activités susceptibles de résoudre les problèmes liés à l'investissement ciblé tout en tenant compte de l'offre et de la demande et surtout de la formation à la carte.