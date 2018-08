Tunisie: «Des recrues à l'avenir prometteur»

interview

Sans aucun doute. L'EST n'a d'autre choix que d'occuper le devant de la scène là où elle évolue. Elle n'a pas le droit de marchander sur la première place. Le championnat et la Coupe de Tunisie sont pour elle aussi importants que les deux compétitions arabe et africaine.

C'est toujours la grande razzia qui figure en point de mire des objectifs de l'EST.

Avez-vous les moyens de vos ambitions, surtout que la saison dernière, l'EST a loupé le sacre africain et la coupe de Tunisie?

L'important pour nous, c'est de faire tout notre possible et de réunir toutes les conditions de réussite afin de concrétiser nos objectifs. Je pense que cette saison, notre équipe a été bien renforcée dans tous les compartiments grâce au recrutement de Aymen Ben Mahmoud et Rami Jéridi. Sans oublier le retour de Youssef Blaïli (au cours de la saison dernière) et Mohamed Ali Yaâkoubi. Il y a aussi l'éclosion du jeune espoir «sang et or» Mohamed Ben Romdhane qui va faire parler de lui à l'avenir en tant que régisseur de talent.

Mais, pour ce qui est du recrutement de joueurs étrangers, il n'y a pas eu grand-chose...

Je ne suis pas de votre avis car l'EST ne peut pas enrôler plus de trois étrangers à la fois. Avec nos trois étrangers de marque, Youssef Blaïli, Franck Kom et Fusseini Coulibaly qui sont tous des pièces maîtresses, notre marge de manœuvre pour recruter un ou deux autres étrangers n'est pas grande. Elle est plutôt nulle.

Pour l'EST de la saison 2018-2019, on peut dire que nous avons au moins deux ou trois joueurs qui se valent pour chaque poste.

Et cela est de nature à faciliter énormément notre tâche lors des fortes sollicitations.