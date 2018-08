Tunisie: «Monopole» en clôture de la programmation théâtrale du FIC

Il est à noter que le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kasserine est un nouveau joyau de la région, inauguré durant les Journées théâtrales de Carthage en 2017 pour contribuer à la promotion du secteur culturel à travers la création de spectacles et dont la pièce « Contrebande » de Taïeb Malaïki est la première création

Lors d'une conférence de presse, le producteur de «Monopole», M. Taoufik Gassoumi, a souligné l'importance que revêt pour les artistes cette coproduction entre la direction du Festival international de Carthage et le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kasserine. «Une coopération fructueuse et pionnière dans l'histoire du Festival qui ne manquera pas d'insuffler une nouvelle dynamique au théâtre régional» a-t-il souligné.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.