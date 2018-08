Tunisie: Une croisière le 29 octobre prochain

Ce qui explique qu'après les croisières qu'elle a organisées vers Naples (Italie), puis Barcelone (Espagne), puis Palerme (Italie) et La Valette (Malte), la CTN s'apprête à organiser une nouvelle balade vers Corfou (Grèce) et La Valette, entre le lundi 29 octobre et le vendredi 2 novembre 2018 à bord du car-ferry Tanit.

Cette nouvelle croisière est programmée dans les premières vacances scolaires de l'automne, entre le lundi 29 octobre et le vendredi 2 novembre 2018. Ainsi, la compagnie travaille sur plusieurs fronts en diversifiant ses produits en vue d'attirer plus de clients et améliorer ses recettes. Plusieurs touristes préfèrent faire leurs voyages en car-ferry pour admirer la mer et le mouvement des vagues.

La CTN dispose de car-ferries modernes et bien équipés en moyens de loisirs et de repos susceptibles de séduire les touristes étrangers, mais aussi les Tunisiens qui souhaitent voyager en bateau et bénéficier des meilleures offres en termes de prix et de prestations à bord. Les croisières connaissent, habituellement, un grand succès compte tenu du circuit emprunté de Tunis vers certains ports européens.