Tunisie: Quand le Fado berce les âmes

22h00, le virtuose portugais Camané a foulé la scène en compagnie de ses musiciens, des dompteurs de notes musicales.

L'artiste jouit d'une notoriété importante, précisément en Europe, mais également dans le monde entier. Il est connu pour sa pleine maîtrise du Fado, musique traditionnelle portugaise qui tire son essence même du répertoire musical riche issu de cette région. Toujours dans la perspective de valoriser divers répertoires musicaux, l'équipe organisatrice a opté pour un choix juste, ciblant un public de mélomanes.

Une dizaine de morceaux ont été fredonnés magistralement sur la scène du théâtre pour un public qui s'est laissé bercer. Le Fado n'a rien à envier à des morceaux arabes profondément composés par Feyrouz ou Om Kalthoum. En Europe, ce style musical chante la vie, les amours, les amitiés les valeurs humaines avec une touche inégalée de romantisme, le tout exprimé sur une dizaine, voire une quinzaine de minutes par chanson. Des paroles profondes enveloppées dans des instruments tout aussi puissants.

Camané, âgé d'une quarantaine d'années, au charisme unique, possède le don de mobiliser sa foule de bout en bout, et ce, dans le monde entier. Il a percé et a marqué les esprits dans le cadre de ses tournées effectuées aux quatre coins du monde. Acclamé par les fans des Fados, il a participé à la propagation de cette musique et à la faire connaître. Les pionniers de cette musique possèdent chacun et chacune leurs caractéristiques. Chacun est unique dans son genre, et Camané, à travers sa personnalité et sa présence imposante, a su en faire un succès monstre depuis plus de 20 ans.