Tunisie: Mission d'hommes d'affaires tunisiens à Rennes

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), membre du réseau «Enterprise Europe Network», organise en collaboration avec EEN, Europe Ouest et la CCI Bretagne une mission d'hommes d'affaires tunisiens à Rennes/France les 12 et 13 septembre 2018 en marge du Salon international incontournable pour tous les professionnels des filières bovine, porcine, avicole, cunicole, ovine et caprine « Space 2018 » qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2018.

C'est une opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires technologiques et commerciaux lors de rencontres B2B préprogrammées avec les exposants Space et les visiteurs internationaux actifs dans les secteurs suivants: équipements d'élevage, bâtiments d'élevage, agro en énergie, santé animale, alimentation animale, manipulation, levage, chargement et transport à la ferme, génétique, insémination artificielle, accouveurs et traitement des effluents d'élevage.

C'est une occasion pour discuter des possibilités de conclure des actions de partenariat entre les chefs d'entreprise tunisiens et les partenaires français en vue de bénéficier d'un transfert de technologie et l'acquisition des produits tunisiens. La France constitue notre premier partenaire dans tous les domaines et offre de nouvelles opportunités pour consolider davantage les échanges et le partenariat économique.

A noter que la participation aux rencontres B2B est gratuite. Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s'inscrire au plus tard le 2 septembre 2018, sur la plateforme de matchmaking.