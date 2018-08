Tunisie: Trois volets à l'examen

En deuxième lieu, on a programmé l'ouverture, cette année, du premier Institut Confucius en Tunisie.

Ce dernier ouvrira ses portes avant la fin de l'année 2018 et sera hébergé à l'Université de Carthage (à l'Institut supérieur des langues de Tunis). Il est bon de préciser que les instituts Confucius sont des organismes à but non-lucratif qui visent à promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise (formations certifiantes) et une meilleure connaissance de la culture de ce pays par la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel entre la Chine et les pays d'accueil.

Le dernier axe concerne le don chinois d'un Super-Calculateur au Centre de calcul universitaire Khawarizmi. L'équipement devrait être livré et mis en service avant la fin de l'année en cours. Ce premier Super-Calculateur qui est mis à la disposition de tous les établissements universitaires sera d'un apport précieux pour des dizaines de structures de recherche scientifique (unités, laboratoires et centres de recherche) œuvrant dans différentes disciplines. Les moyens d'accélérer les procédures logistiques et administratives liées à la livraison de cet équipement ont été discutés lors de cette entrevue.