Congo-Kinshasa: Service financier - Pas d'accès pour plus de trente millions de Congolais

Pour le reste des chiffres concernant la RDC, l'on apprend, par exemple, que les dix-huit banques commerciales actives sur l'étendue du territoire national comptaient environ six millions de comptes bancaires ouverts en 2016. Nous parlons d'un pays de plus de soixante-dix millions d'habitants.

Selon la BM, 31,3 millions d'adultes de 15 ans et plus ne possèdent pas de comptes bancaires. La tendance serait plus alarmante à l'échelle mondiale où 1,7 milliard de personnes ne sont pas bancarisées. Cette baisse arrive à un moment de pleine croissance démographique. Pourtant, l'on est bien passé de 2,5 à 1,7 milliard entre 2011 et 2017.

Ce n'est pas tant le nombre de comptes bancaires qui importe mais plus leur viabilité effective. Aucune banque ne pourrait faire fonctionner à plein régime ses différents départements avec des comptes inactifs ou rarement alimentés. Pourtant, cela ne change en rien le défi qui s'impose de réduire considérablement la fracture bancaire avant d'engager durablement le pays dans un développement plus inclusif.

L'on parle d'un peu plus de trente et un millions d'adultes qui ne possèdent pas un compte bancaire en République démocratique du Congo (RDC) malgré un nombre record de banques œuvrant sur l'étendue du territoire national.

