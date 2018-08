Tunisie: Hymne à une Tunisie moderne et pluraliste

Plus d'un millier de personnes ont scandé des slogans prônant l'égalité effective entre les sexes, surtout en matière d'héritage, le respect de la dignité humaine et la lutte contre les forces obscurantistes.

Les manifestants ont également dénoncé le laxisme des autorités devant les maux qui gangrènent la Tunisie tels que la corruption et le terrorisme. «Il faut que les autorités et le peuple tunisien sachent que la corruption et le terrorisme sont les véritables maux, non pas les libertés et les droits des femmes », a dénoncé la présidente de l'Atfd, Yosra Frawes.

Les défenseurs des droits des minorités en Tunisie étaient également présents, tels que l'association Shems et l'Association tunisienne des minorités en présence de leur présidente, Yamina Thabet, dénonçant à cette occasion les lois « moyenâgeuses » qui sont encore appliquées telles que la loi 230 qui criminalise l'homosexualité et contre les tests anaux qui « représentent une humiliation pour l'individu et une atteinte à sa vie privée et à son corps, une pratique qui remet en cause les acquis de la Tunisie et sa grande avancée dans les droits de l'Homme », a déclaré un des membres de l'association Shems. Un portrait de Bourguiba a accompagné ce rassemblement, qui a ravivé les foules, reconnaissantes pour les droits accordés à la femme tunisienne.

Des personnalités publiques comme Ahmed Seddik, Olfa Youssef, Anissa Daoued, mais aussi des partis et organisations ont assisté à cette manifestation, à l'instar d'Al Massar et l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft).