Tunisie: Faten Ghattas réussit son pari

La nageuse tunisienne la plus titrée de l'histoire, qui a pris sa retraite sportive en 1987, compte en effet un palmarès riche avec plusieurs titres africains et arabes, des records nationaux et des participations aux Jeux méditerranéens en 1983, aux Jeux olympiques en 1984 et aux Championnats du monde en 1986.

«Je dédie ce défi que je me suis lancé il y a quelques semaines à la femme tunisienne, et à travers lequel je cherche une satisfaction personnelle», a déclaré l'ancienne championne tunisienne à la presse avant le coup d'envoi de la traversée.

A son départ, donné vers 8h30 à la plage Le Casino à Sfax vers le port de Kerkennah, Faten Ghattas (53 ans) a été saluée par plusieurs de ses amis et de ses fans qui l'ont connue durant les années 80, en présence des représentants du gouvernorat de Sfax, du Club nautique et du Festival international de Sfax.

