Madagascar: Lu pour vous - La maison des orchidées de Lucinda Riley - Roman évocateur déchirant et profond

revue litteraire

Dans son enfance, Julia Forrester a passé des moments idylliques dans la serre de Wharton Park. Un immense et magnifique domaine où son grand-père était chargé de prendre soin des orchidées.

Des années plus tard, Julia est devenue une pianiste de renommée mondiale. Alors qu'elle fait face à une tragédie personnelle, la jeune femme revient sur les traces de son enfance et renoue avec Christopher, l'héritier de Wharton Park. Un journal intime, écrit dans les années 1940 par le grand-père de Julia, est découvert lors de travaux de rénovation. Quels mystères renferment ces pages ? Dans les méandres de l'histoire de deux familles ravagées par la guerre, Julia va découvrir de sombres secrets qui vont bouleverser sa vie. Les secrets de familles resurgissent toujours? Un magnifique roman qui a déjà ému deux millions de lecteurs.

Secret de famille. Beau roman construit avec le procédé du « flashback ». Une quête de la vérité menée par une jeune femme : amour, trahison, haine, sens du devoir et de l'honneur sur fond de seconde Guerre mondiale évoquée tout au long des 752 pages. L'histoire est magnifiquement touchante. On ne peut que s'attacher aux personnages sans exception. Etalée sur plusieurs générations, on entre dans l'histoire racontée par une grand-mère torturée à sa petite-fille... On découvre les secrets de cette famille et par la même, les origines de chacun. Ce sont des choses auxquelles l'on ne s'attend pas. Les apparences sont parfois trompeuses, et jusqu'au bout on est dans l'attente et de l'émotion. Les rebondissements ne manquent pas jusqu' à la dernière minute. Cela vient de là où l'on s'y attend le moins. Et pour notre plus grand plaisir. Mêlant le passé et le présent de façon magistrale, Lucinda Riley nous fait réellement vibrer. L'écriture est tout ce qu'il y a de plus doux, de plus explicite et de plus appropriée avec l'atmosphère que mérite ce roman. Il se dégage une telle honnêteté. On ne s'ennuie à aucun moment.

L'auteure. Née en Irlande, Lucinda Riley a écrit son premier livre à l'âge de 24 ans. Lucinda Riley est l'auteure de plusieurs romans, dont Le Domaine de l'Héritière et La rose de minuit, traduits dans vingt-six langues. Son roman La Maison de l'orchidée s'est vendu à deux millions d'exemplaires dans le monde entier. Salués à plusieurs reprises par le « New York Times », ses ouvrages viennent en tête des best-sellers dans de nombreux pays européens. Ils sont traduits dans 28 langues et publiés dans 38 pays. Elle est également l'auteure des Sept Sœurs aux éditions Charleston, et de La jeune fille sur la falaise. Lucinda Riley vit une grande partie de l'année en France, à La Croix-Valmer avec son mari et ses quatre enfants.