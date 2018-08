Madagascar: Atsimondrano - La bande des huit sème la terreur, quatre maisons attaquées en une nuit

Après Malaza, la bande a poursuivi son périple à Ambohimpamonjy, dans la commune Alatsinainy Ambazaha. Elle a réussi à voler deux téléphones portables, une paire de tennis, un lecteur, un subwoofer et une somme de 37.000 ariary. Des gendarmes de la brigade de Fenoarivo se sont alors mis à leur poursuite. Un brigand aurait été blessé par ses comparses qui se sont trompés de cible. Malgré tout, il a pu échapper aux gendarmes après avoir réussi à traverser le fleuve Sisaony en direction de la commune d'Ampanefy plus au Sud. En effet, aucun suspect n'est arrêté, mais un poste téléviseur a été récupéré.

Cette nuit-là vers 23 heures 30, une bande de huit malfrats munis d'armes à feu et d'objets tranchants sont entrés de force dans deux maisons d'habitation de deux familles différentes à Malaza. Résultats, un père de famille dans la première maison a été blessé à la tête et au niveau de son nez. 1.550.000 ariary, un poste téléviseur à écran plat, un téléphone portable, une bague en or et une bague en argent ont été dérobés. Dans la deuxième maison, les assaillants se sont emparés d'une somme de 70.000 ariary, une carte bancaire, un poste téléviseur à écran plat et une sacoche remplie d'effets vestimentaires après avoir blessé un homme de 59 ans.

On admet que des efforts ont été déployés par les forces de l'ordre pour rétablir la sécurité dans la Capitale et ses environs, mais cela n'empêche pas les malfaiteurs de sévir.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.