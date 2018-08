Madagascar: « Malagasy Miara-Miainga » - Un soutien de taille pour Andry Rajoelina

Conformément à l'accord politique signé au sein de l'Alliance Républicaine de Madagascar (ARMADA), le « Malagasy Miara-Miainga » (MMM) soutient la candidature d'Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du 7 novembre.

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Ankorondrano, Hajo Andrianainarivelo, président national du MMM a effectué une déclaration de soutien au profit du candidat du « Tanora malaGasy Vonona » (TVG). Connu et reconnu par le respect de l'éthique et de la parole donnée, l'ancien Vice-Premier ministre en charge de l'Aménagement du territoire et du Développement a décidé de soutenir le candidat présenté par sa famille politique naturelle. Selon ses dires, « Andry Rajoelina dispose de la volonté politique et remplit toutes les conditions requises pour diriger le pays et pour apporter le développement auprès des ménages malgaches.

Révolutionnaire, il reflète également les mouvements populaires qui se sont succédé au pays. A entendre le numéro Un du MMM, « Andry Rajoelina est l'unique candidat disposant de tous les atouts pour satisfaire les aspirations populaires ». Par ailleurs, l'ancien président de la Transition est un candidat accessible par tous et ouvert à toutes les tendances politiques.

IEM

En effet, le « Malagasy Miara-Miainga » se dit convaincu par le projet de Société de l'ancien président de la Transition qu'est l' « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » (IEM). Hier, Hajo Andrianainarivelo a lancé un appel à l'endroit des partisans de la base et de toutes structures de son parti au niveau de tous les « fokontany », communes, districts et régions, ainsi que les partisans à l'étranger afin de fournir tous les efforts pour l'élection d'Andry Rajoelina à la Magistrature suprême. Avec cette nouvelle déclaration de soutien, le porte-drapeau du « Tanora malaGasy Vonona » obtient un soutien de taille. Faut-il rappeler que lors de la Présidentielle de 2013, Hajo Andrianainarivelo était arrivé à la troisième position en raflant 476.153 des suffrages exprimés, soit 10,51%.

Hier, le président national du « Malagasy Miara-Miainga » s'est adressé aussi aux Pety Rakotoniaina, Harison Razafindrakoto et consorts qui œuvrent et manœuvrent pour l'annulation du scrutin du 7 novembre prochain. « Si vous n'êtes pas encore prêts pour participer à l'élection, il convient d'attendre 5 ans pour mieux se préparer », leur propose-t-il. Une véritable pique lancée à l'endroit de ces politiciens qui ne disposent ni des moyens ni du charisme pour participer à un processus électoral et qui font tout pour provoquer des troubles.