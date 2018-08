Madagascar: Infrastructures sociales - Des terrains de sport pour les étudiants d'Andranovelona

Dans le cadre de la semaine mondiale du service de la jeunesse célébrée mondialement du 06 au 12 août 2018, le Club Antananarivo Santatra New Century de Lions, s'est orienté vers les jeunes d'Andranovelona Ilafy pour mener leurs actions sociales.

« Il s'agit de la rénovation du terrain de Basketball et d'une donation d'un terrain de Handball avec les accessoires situé dans l'enceinte du Collège d'Enseignement Général (CEG) d'Andranovelona », ont indiqué les membres de l'association. En effet, plus de 500 jeunes issus du collège et de ses alentours bénéficieront de cette action.

En outre, le club a employé la main-d'œuvre locale, pour réaliser les travaux. La remise officielle de ces infrastructures s'est déroulée dans la matinée du samedi 11 août dernier, en présence des autorités locales, notamment les représentants de la Commune, du « Fokontany », des responsables du Collège, les jeunes et également des clubs filleuls du Lions Club Antananarivo Farimbona et du Léo Club Antananarivo Mitantsoa. « Cette fois, la balle est lancée pour les œuvres du Lions Club Santatra New Century pour cette année 2018-2019 », a affirmé Irina Rabemila-Rafaralahisoa, présidente du Club Antananarivo Santatra New Century.