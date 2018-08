Madagascar: Football / Poule des As - Le FC Vakinankaratra sort le grand jeu

Du jamais vu mais tout le monde a mis la main à la poche. Et on est arrivé à ce résultat qui voit le FCV comme un trouble-fête en puissance ou à défaut de se trouver dans la peau d'un favori. Fosa Juniors qui lui rend visite ce dimanche au Vélodrome aurait intérêt à s'en méfier surtout que les gens de la rue après l'exploit contre Elgeco parlent de remettre les Majungais à leur place. « Si on joue comme nous l'avons fait dimanche, il n'y a pas de raison à ce qu'on arrive à battre Fosa dans notre jardin », confie Feno, l'ancien du Elatr'i Betafo, au téléphone

Les grands moyens. Mais de ce qui serait une grosse surprise pour les férus du football ne l'est pas pour les Antsirabéens qui, pour une fois, se sont offert les moyens de leurs ambitions. De grands moyens. Tout bonnement en cotisant pour que les joueurs ne manquent de rien et arborent de la tête au pied du matériel flambant neuf sans parler des primes qui vont avec.

Qui aurait cru même après avoir éliminé l'Ajesaia que le FC Vakinankaratra pouvait battre Elgeco Plus et ses moyens énormes ?

Le football du Vakinankaratra se remet sur orbite grâce à sa victoire de dimanche contre l'inamovible champion d'Analamanga. Un championnat connu pour être le plus relevé mais que Bruno et ses camarades ont humilié le temps d'un match fou.

