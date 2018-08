Madagascar: Art urbain - Tout est fin prêt! Rendez-vous au Coliseum demain

. Artistes, acteurs culturels et grand public se retrouveront au Coliseum Antsonjombe demain, histoire de voir, découvrir et de vivre au cœur de ce monde merveilleux. A partir de 10h, Showcase, exposition, graffitis, spectacles, tout y sera pour donner la formule parfaite d'une bonne « Urban heart ». Le grand public aura le loisir, de partir à la rencontre de ces artistes de plusieurs disciplines artistiques, mais aussi de sillonner une bonne vingtaine d'années du « rap gasy » à travers des expositions et des interventions des grosses pointures du milieu.

Ça y est ! Plus que quelques heures et la grande vitrine de la culture urbaine ouvrira ses portes

