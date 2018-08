Madagascar: Musique classique - Cap sur Nosy-Be ! - « Nosy-Be Symphonie » dites-vous ? Plutôt sympathique, la musique classique sous le soleil des tropiques !

Passionnés de musique classique, cap sur l'Île aux Parfums le temps de la cinquième édition du « Nosy-Be Symphonie », ce grand rendez-vous qui perdure depuis maintenant un lustre.

Sept formations et trois artistes internationaux, une bonne pléiade d'artistes qui n'aura rien à envier aux autres constitueront la programmation du 28 aout au 1er septembre. Cependant, avant de s'en aller pour Nosy-Be, les Tananariviens auront l'occasion d'avoir un avant-goût du spectacle le 23 août au Centre Akamasoa Andralanitra, le 24 aout au Colbert Antaninarenina et à l'Ikm Antsahavola le lendemain.

Cette année encore, on pourra compter sur la pianiste belge et non moins marraine du festival Elzbieta Dedek. Grande star de la musique classique, la musicienne aux doigts de velours a déjà donné des concerts un peu partout dans le monde. Son aventure artistique l'a amené loin de ses contrées pour arriver à Madagascar, et faire profiter de son talent à chaque édition du « Nosy-Be Symphonie ». Le grand public verra également la danseuse-chorégraphe Fabienne Courmond et Rudy Mathey, clarinettiste, chanteur et comédien.

Les meilleurs. Madagascar ne sera pas moins représenté car la crème de la musique classique malgache fera vibrer tout Nosy-Be. Bien sûr, les meilleurs talents malgaches seront de la partie, avec un gros travail toute l'année pour préparer ces symphonies. Il y aura entre autre « Les voix d'hommes », l'ensemble vocal Cantiamo, regroupant les grands chanteurs lyriques et les pianistes tels que Natacha Rajemison, Rahf, Fitahiana Rasendrahasina, Doria Rakotondrazaka, Julie Ratefy... Entre autres, Les cordistes de Madagascar et Les voix de Nosy-Be complèteront la programmation. Ralliant deux plaisirs à la fois, ces artistes investiront des lieux de choix comme Sarimanok, Ravintsara, Vanilla hôtel, Home Résidence, toutefois, l'apothéose restera le concert prévu au Mont Passot, profitant du coucher de soleil comme on les aime. Bref, un bon programme qui se profile à l'horizon !