Madagascar: BFV-Société Générale - Le crédit « Soafeno Maika » pour la rentrée scolaire

En plus du crédit « Soafeno Maika », conçu pour parer aux imprévus ou en cas d'urgence, le grand public pourra également jusqu'au 13 octobre profiter d'une promotion (taux réduit de 2 points) sur la gamme de crédits au particulier « Soafeno » ; en l'occurrence, « Soafeno Express », un prêt équipement dont le remboursement peut aller jusqu'à 60 mois, « Soafeno Auto » dédié à l'achat de voiture neuve ou d'occasion et « Soafeno Moto » pour les achats de deux- roues. Les clients déjà engagés avec un prêt en cours pourront consulter leur conseiller clientèle pour voir les possibilités. « Avec cette large gamme de crédits sur l'offre spéciale rentrée, BFV-Société Générale renforce son engagement à devenir la banque de référence auprès de sa clientèle et de ses partenaires ».

