Le 12 août, les 1 200 jeunes venus des 13 régions et de la Côte d'Ivoire ont lancé un concept : chaque jeune doit planter et entretenir un arbre à l'issue de cette saison pluvieuse. Une opération de don de sang a permis également de recueillir 200 poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine.

Elle a tout le potentiel pour réussir ce pari. Elle a juste besoin que de manière responsable et honnêtes vous soyez une boussole qui guidera ses pas et un miroir sur lequel elle corrigera ses failles toutes les fois qu'elle trébuchera dans sa marche.

« Avant tout, sachez une chose : désormais la jeunesse burkinabè ne se laissera plus instrumentalisée ni endoctrinée. Maintenant, cette jeunesse a besoin d'être encouragé à construire un Faso de prospérité, d'espoir et surtout d'avenir.

Certains jeunes, a déploré Moumine Dialla, se laissent gagner par le découragement dû aux conditions difficiles de vie au Burkina et tentent de traverser la Méditerranée à la recherche de l'eldorado ou le paradis terrestre en ignorant que la réalité est un mirage. « Ils ignorent surtout que là-bas aussi les hommes gagnent leur pitance quotidienne à la sueur de leurs fronts », a-t-il relevé avant d'inviter les uns et les autres à plus d'égards à l'endroit des jeunes burkinabè.

Respecter l'aîné, être discipliné, avoir le travail bien fait, l'ardeur au travail, bref tout ce qu'il faut pour faire de la jeunesse burkinabè une jeunesse responsable, tels ont été les conseils prodigués par l'empereur des mossé à ses filleuls du jour. Quant aux jeunes, ils ont exprimé leur joie et leur fierté d'avoir désormais à leurs côtés, celui qui est considéré comme l'un des hommes les plus influents du pays des Hommes intègres.

