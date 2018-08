Burkina Faso: Abbé Kiswendsida N. Guigma - « L'évolution de Yagma est le miracle de Marie »

interview

Dans 24 heures, les fidèles chrétiens célébreront la fête de l'Assomption, encore appelée, la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette année, cette fête sera marquée par les 50 ans du Sanctuaire notre Dame de Yagma, d'où un pèlerinage de l'Assomption qui réunira tous les fidèles catholiques sur ce lieu saint. A la veille de ce pèlerinage, nous avons rencontré le recteur du Sanctuaire Notre Dame de Yagma, l'abbé Kiswendsida N. Guigma. Lisez !

Quelle est la nature du pèlerinage d'août 2018 ?

Le pèlerinage de l'Assomption de cette année a été décrété (voulu) par le Cardinal Philippe Ouédraogo. C'est un pèlerinage diocésain avec toutes ses implications ( cf. lettre du 12 juin 2018 adressée aux curés des paroisses et aux responsables d'institutions de l'Archidiocèse de Ouagadougou). Relevons qu'il y est fait une mention spéciale sur la communion de la joie de la foi extérieurement symbolisée par l'uniforme du pagne jubilaire.

En cinquante années d'existence, comment se porte le sanctuaire ?

En 50 années d'existence et de pèlerinage (02 avril 1967 à 2018), la Croix victorieuse a rendu manifeste l'étendue de sa puissance rédemptrice sur le sanctuaire, le Burkina Faso et le monde.

Quelles sont les réalisations qui ont contribué à son rayonnement ?

Yagma a évolué lentement mais sûrement dans une perspective de réforme renouvelée et continue. De l'arbre à palabres d'attribution du terrain, nous avons le titre foncier définitif (24 janv 2015) ;

La première croix est devenue un crucifix ; le premier autel est devenu un podium ; des premiers sentiers tracés par les premiers pèlerins, nous en sommes à une voie bitumée même si elle a besoin d'être réaménagée et élargie (comptons sur les ministères des Infrastructures, de l'habitat et sur la mairie centrale) ; d'un terrain sauvage, mystérieux et sacré, nous en avons fait un site de pèlerinage qui accueille de plus en plus une assemblée liturgique aux dimensions du monde.

L'évolution de Yagma est le miracle de Marie, sa présence visible et agissante au quotidien, une école de la nouvelle évangélisation sur la base de la foi qui voit une invitation à une expérience de foi qui dépasse toute appropriation matérialiste.

Actuellement, nous avons un presbytère (11 octobre 2012, la première équipe y a habité) ; une école NDP ; une église NDY dédicacée le 09 février 2013 et ornée du titre de Basilique mineure NDY le 20 mars 2013 dont la célébration solennelle a eu lieu le 15 août 2013.

Nous avons un mur de clôture d'une hauteur de 2m sur un périmètre de 4, 316 km et une Maison du pèlerin St Michel que nous avons bénie avant l'Assomption.

De 1968 à 2018, année de grâces pour le sanctuaire de Yagma, quelles ont été les activités réalisées dans le cadre du jubilé ?

31 mars 1968-31 mars 2018, Jubilé d'or du Premier pèlerinage à Yagma, dit Yagma. Les activités ont été selon un ordre chronologique : la récollection des attachés au Sanctuaire (21-22 octobre) ; l'ouverture de deux livres d'or le 31 octobre 2017 pour recueillir les témoignages de prières exaucées par l'intercession de Notre Dame de Yagma (NDY) ; l'ouverture d'une porte jubilaire, porte sainte le 03 décembre 2017 (itinéraire jubilaire pour tout pèlerinage avec passage de la porte Sainte) ; composition de la prière à Notre Dame de Yagma ; baptême de bébés à Noël ; pèlerinage diocésain d'ouverture du Jubilé 3-4 février 2018 ; confirmation d'adultes à pâques ; le week- end des bénévoles 7-8 avril 2018 (avec remise d'attestations 65 à 70 et poster de NDY pour tous).

De fin mai à nos jours, un pagne jubilaire est imprimé et vendu en vue de la clôture du jubilé à l'Assomption. Nous prévoyons, pour la clôture, un poster de NDY avec sa présentation et un livret sous presse de Mgr Wensceslas Compaoré intitulé « Yagma, le miracle de Marie » pour la clôture.

Quel fut le coût de ces réalisations ? Quelle a été la part des fidèles laïcs ?

L'investissement global de ces réalisations s'élève à plus de 900 millions de F CFA. En termes de pourcentage, les fidèles pèlerins, fidèles laïcs ont eu une foi opérante qui se chiffre à 90%. De façon générale, le SNDY est à l'actif de fidèles laïcs accompagnés par le clergé.

Comment se prépare ce pèlerinage (pentenaire) ?

Le Pentenaire préparatoire se prépare bien et a débuté le 09 août dans toutes les paroisses.

La typologie du chapelet du Pentenaire

1 - Chant de rassemblement

2 - Signe de la croix

3 - Invocation de l'Esprit Saint (prière (Collecte de la Pentecôte) ou chant)

4 - Credo de Nicée Constantinople

5 - Un (01) Pater + trois (03) Ave Maria aux intentions du Saint Père

6 - Parole de Dieu ou texte magistériel

7 - Intention en fonction des chantiers

8 - Méditation du mystère du jour intercalé par des chants (Couplet + refrain)

9 - Chant final du chapelet (Salve Regina ou Magnificat)

10 - Prière à notre Dame de Yagma

Durant le Pentenaire préparatoire

Les fidèles du Christ sont invités à participer à la messe quotidienne ;

Nous jeûnons tous le vendredi 10 août pour qu'advienne la Paix dans chaque famille, au Burkina Faso et dans le monde.

Chaque fidèle célèbre le sacrement de la réconciliation selon l'organisation paroissiale et se dispose à recevoir l'indulgence plénière à l'Assomption, par la pratique des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.

Autre chose à ajouter ?

Cette clôture du jubilé d'or du pèlerinage à Yagma est une célébration de la grâce divine agissant de manière discrète et efficace.

Chacun, chaque famille, chaque CCB et Coordination, chaque paroisse et institution, chaque diocèse, tous autant que nous sommes, chacun dans son itinéraire de sanctification personnelle en vue de l'unique Sainteté du Père, venez, venons en uniforme, jubilons et annonçons les merveilles de Dieu avec NDY !

Ceux qui seraient en contact avec la diaspora, où qu'elle soit, n'hésitez pas à lui suggérer de promouvoir des pèlerinages à Yagma pour l'Assomption 2018. C'est le rendez-vous spirituel de ces vacances à ne pas rater. Dieu vous bénisse !

Prière à Notre Dame de Yagma