Congo-Kinshasa: Les parents d'élèves opposés à la confiscation de l'école SAFAK

Le M23 menace de reprendre les armes si le processus électoral n'est pas inclusif, transparent et libre. Plus »

Avec la construction des nouvelles écoles à travers le pays, fondation MAARIF resterait conforme au respect des droits de l' et au projet gouvernemental sur l'assainissement du climat affaires dans le cadre de la sécurisation des investisseurs. constituera un plus dans l'arsenal éducationnel congolais.

Cela étant, ils ont refusé fermement cette tentative de de l'école dont le changement brusque de gestion et de aura un impact négatif immédiat sur la formation des enfants. D'où, demande formulée au ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire Professionnel, en tant que parent, de bien vouloir inviter fondation MAARIF à créer d'autres écoles à travers la Démocratique du Congo, pays vaste et qui a encore d'infrastructures scolaires.

Dans une déclaration faite à la presse au sein de l'école internationale SAFAK, dans la commune de la Gombe, hier lundi 13 août 2018 et lue par Mme Noémie Kilembe, les parents d'élèves de cette école ont dit avoir appris avec consternation que l'école SAFAK est victime d'une décision du ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire (EPSP), qui la cède à la fondation turque dénommée MAAFIF.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.