Congo-Kinshasa: Blocage de la loi sur la communication audiovisuelle - Mutinga menace de saisir le Conseil d'Etat

Adoptée depuis 2011 par les deux chambres du Parlement, et envoyée au Président de la République pour promulgation, la loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle n'est toujours pas rendue publique afin d'assurer son application.

Le cri d'alarme est de son auteur, le Sénateur Modeste Mutuishayi. Il a choisi la tribune des organisations des médias pour dénoncer le blocage injustifié imposé à sa loi.

Pourtant, les deux lois avec lesquelles elle a été transmises au de l'Etat pour promulgation le 20 juin 2011, ont été depuis belle lurette. Il s'agit notamment de la loi organique organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise, de la loi portant mise en œuvre de la convention sur l'interdiction l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique Congo. On rappelle que les deux lois avaient été envoyées à Kabila à la même date, à savoir le 20 juin 2011, avec celle principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle.

La correspondance du Parlement avait été réceptionnée le 20 juin 2011, suivant l'accusé de réception.

Voilà qui explique l'étonnement et la surprise du sénateur Mutinga, qui ne parvient à comprendre les raisons de l'exclusion de loi de la signature du chef de l'Etat pour promulgation, alors que deux autres transmises dans la même correspondance ont promulguées.

« C'est depuis le 11 juin 2011 que cette proposition de loi a transmise pour promulgation au président de la République par présidents de deux chambres. Et depuis ? Plus rien : le texte a enfui dans les tiroirs », a soutenu l'auteur de la loi. d'expliquer que l'article 136 de la Constitution prévoit que « dans délai de 15 jours de la transmission, le président de la peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.

Dans ce cas, aucune nouvelle délibération n'a jamais été demandée le Président de la République. La promulgation n'a pas eu lieu jusqu' ce jour », a déclaré l'auteur de la loi qui fait savoir que Parlement n'a pas trouvé d'intérêt pour rappeler cet oubli, huit après la transmission de la loi pour promulgation. Il en appelle à bonne diligence du Directeur de cabinet du chef de l'Etat pour que loi soit publiée dans le Journal officiel de la République. « Au où il ne réagissait pas, nous serions en droit de saisir le d'Etat », menace Modeste Mutinga.

C'était également l'occasion pour lui de dévoiler les avantages présente ladite loi. Ainsi la « loi portant principes applicables à la communication audiovisuelle » permet de :

- Classifier les entreprises de communication audiovisuelle en d'entreprises audiovisuelles publiées, privées commerciales associatives aux contenus généralistes ou thématiques ;

- Préciser les trois audiovisuelles majeures, à savoir : informer,

éduquer et divertir ;

- Fixer à 5 ans le délai pour basculer la télévision de l'analogie à la TNT ;

- Différencier les activités audiovisuelles majeures des prestations spécifiques notamment la publicité, le parrainage, télé-achat, les jeux, les concours et la télédistribution ; etc.

La loi Mutinga apporte également une note particulière à l' de la qualité technique du matériel, la formation adéquate personnel et la protection de l'enfant, de la jeunesse et de la femme.

En outre, il convient de signaler qu'elle protège les audiovisuelles des « griffes » du gouvernement, particulièrement ministre exerçant la tutelle sur les médias de fermer, comme c'est cas actuellement, un organe médiatique. On ne lui reconnaît plus pouvoir, le but étant de promouvoir l'indépendance et l'efficacité entreprises médiatiques dans leur fonctionnement.

En vue de se faire entendre, Modeste Mutinga, qui est issu lui- du monde médiatique, s'est appuyé sur le 4ème pouvoir pour des évidentes. Car, non seulement il a choisi le siège de l'ong JED cadre pour animer sa conférence de presse, mais il a également à mobiliser tous les responsables des organisations des médias. On peut citer, entre autres, le président de l'UNPC,

Boucart Kasonga Tshilunde qui a fait la modération, le SG du JED, Tshivis Tshivuadi, le président de l'ANEAP, Stéphane Kitutu, secrétaire exécutif de l'OMEC, le prof Bernard Munsoko, le émérite Malembe Tamandiak, ainsi que Michel Museme Diawe, Wembi, Ben Clet Kankonde, Ali Kalonga, etc. Dom