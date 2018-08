Congo-Kinshasa: Cimetière de Kinkole - Un pasteur rossé avant l'enterrement d'un fidèle

Le M23 menace de reprendre les armes si le processus électoral n'est pas inclusif, transparent et libre. Plus »

Par contre, une fidèle de l'église « Sinaï Eternel » est venue fournir sa version des faits. Selon elle, ces jeunes constituent le quartier un réel danger, un groupe plus d'une fois mêlé dans faits délictueux et certains de ses membres ont connu le cachot. C' un groupe opposé depuis toujours à cette église sans raison apparente, mais, elle est confiante que son Dieu combattra pour leur communauté.

Aidé par un de ses assistants, il s'est remis sur pieds et s'est à proférer un chapelet de malédictions contre ce groupe des mécontents que son église affublait du nom de sorciers et qui serait la base de la mort de leur ami, grâce à une vision manifestée la maladie du malheureux.

A terre où il gisait, juste au bord du caveau censé recevoir dépouille mortelle d'un fidèle de sa communauté, le Pasteur de l'église « Sinaï Eternel », située à Bibua, dans la commune de N'Sele, n'en revenait et n'en croyait pas ses yeux. Lui, Apôtre, jeté à terre et à quel endroit : au cimetière? Manifestement,

