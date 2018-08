Algérie: Ouargla - Un plan "spécial" pour assurer le transport public le jour de l'Aïd El Adha

Ouargla — Un plan "spécial" pour assurer le transport public aux voyageurs au niveau de Ouargla pendant les jours de la fête de l'aïd El Adha a été prévu par la direction des transports, a-t-on appris mardi auprès des responsables du secteur.

Cette démarche permettra aux voyageurs résidant dans cette wilaya du sud de se déplacer aisément vers les différentes destinations, à indiqué à l'APS le directeur du secteur Toufik Jadi. Il est prévu à cet égard, l'octroi de plus de 150 autorisations "exceptionnelles" au profit des conducteurs du transport public inter wilayas, et à l'entreprise publique de transport urbain et semi urbain pour les communes, dans l'objectif de l'exploitation les lignes qui connaissent une grande fluidité du déplacement pendant les jours de l'aïd, a-t-il ajouté.

Des permanences seront également assurées dans les gares routières notamment celles des grandes agglomérations (Ouargla, Touggourt et Hassi Messaoud) , en plus de deux permanences au niveau de la direction des transports de la wilaya et la direction déléguée à Touggourt, selon la même source. Par ailleurs un autre plan "spécial" est en cours d'élaboration par le secteur en prévision de la prochaine rentrée sociale, a ajouté ce responsable.

Le parc de transport de la wilaya de Ouargla compte actuellement 698 bus assurant les liaisons inter-wilayas, 428 autres assurant les lignes inter-communes, 657 bus de transport urbain et 226 autres pour le transport rural . Ces moyens de transport collectifs offrent un total de 72.397 sièges dont 31.317 pour le transport inter-wilayas et 22.137 autres pour le transport urbain. Les bus de transport inter-communes offrent 12.137 sièges et 6.174 autres assurés par le transport rural, selon les données de la direction des transports de la wilaya.