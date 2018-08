Burkina Faso: La Tabaski célébrée le mardi 21 août

Les membres du présidium souhaitent une bonne fête du Sacrifice à tous les habitants du Burkina Faso et prient Allah de répandre Sa grâce et Sa miséricorde sur notre cher pays.

"Le Président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), conformément aux travaux de la Commission technique nationale lune et évènements, porte à la connaissance des fidèles musulmans et de toute la Communauté nationale que conformément à la tradition islamique fixant la célébration de l'Aïd El Ad'ha au dixième jour du mois lunaire de Zoul Hijja, la fête du Sacrifice, communément appelée Aïd El Kébir ou Tabaski sera célébrée le mardi 21 août 2018 sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso.

