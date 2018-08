Sénégal: Matam - Des moulins à mil aux GPF de Hamady Hounaré

La Fifa menace de suspendre les fédérations du Nigeria et du Ghana, à cause d'ingérences… Plus »

Le DG de la LONASE a en outre fait noter qu'un tel acte sera renouvelé et les jeunes de sa collectivité territoriale seront formés pour l'obtention de permis de conduire et soutenus financièrement pour l'achat de motos Jakarta.

La cérémonie de remise symbolique a eu lieu devant la mairie en présence de Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, du docteur Mamadou Daff directeur de l'Agence de la couverture maladie universelle (CMU) et des autorités locales du département de Kanel.

