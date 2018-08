Burkina Faso: Le chargé d'affaires de la Chine en tête à tête avec le Premier ministre

Lesdits projets de coopération porteront essentiellement sur le développement du Burkina. Et l'Ambassade de Chine au Burkina entend travailler étroitement avec la Primature et l'ensemble des départements ministériels concernés.

Les secteurs concernés selon Li Jian sont entre autres, la santé, la culture, l'éducation et la formation professionnelle, le transport etc. Sur le probable financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) par la Chine, Li Jian fait remarquer que les discussions sont toujours en cours.

«C'est un sujet qui sera discuté entre les deux chefs d'Etat lors de la visite du président du Faso en Chine», a laissé entendre le chargé d'affaires. Pareil pour la construction de l'autoroute Abidjan/Ouagadougou dont les possibilités de financement par Pékin feront objet de discussion lors du séjour du chef de l'Etat.

Li Jian attend du Burkina une franche collaboration et le soutien du Premier ministre burkinabè pour mener à bien les différents projets de coopération entre les deux pays. Dore et déjà, il a apprécié le sens d'écoute du chef du gouvernement et espère des lendemains meilleurs pour le Burkina à travers cette nouvelle aventure.