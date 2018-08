La Fifa menace de suspendre les fédérations du Nigeria et du Ghana, à cause d'ingérences… Plus »

Une saisine qui n'était pas très facile à cause de l'éloignement du Tribunal de grande instance de Tambacounda, situé à plus de 200 km. Il s'y ajoute également la présence de ressortissants étrangers dans les sites d'orpaillage traditionnel qui fait naître des contentieux.

Pour Alioune Diallo, la région de Kédougou, zone carrefour avec le Mali et la Guinée-Conakry, devait nécessairement avoir son Tribunal de grande instance. En plus, estime-t-il, avec l'exploitation de l'or, les sociétés minières font très souvent recours à la justice.

Pour éviter le déplacement des habitants de Kédougou vers Tambacounda, en vue de vider des contentieux judiciaires et l'obtention de documents administratifs, un Tribunal de grande instance (TGI) a été érigé dans la localité. Son installation a eu lieu hier, lundi 13 août, en présence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall et des autorités locales.

