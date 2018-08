Ile Maurice: Commission Caunhye - Ameenah Gurib-Fakim accule Yousuf Mohamed

«No, you can't but tactically you can.» C'est ce qu'aurait dit Me Yousuf Mohamed à Ameenah Gurib-Fakim lorsqu'elle lui a demandé si elle pouvait instituer une commission d'enquête sur l'homme d'affaires Álvaro Sobrinho. C'est ce qu'a déclaré l'ex-présidente de la République, qui a été auditionnée par la commission d'enquête Caunhye en Cour suprême, ce mardi 14 août.

Esseulée

L'ex-cheffe de l'État a également indiqué s'être sentie esseulée devant le manque de soutien de l'Attorney General Maneesh Gobin dans cette affaire. En effet, Ameenah Gurib-Fakim a indiqué s'être tournée vers lui pour avoir des conseils. Mais c'est finalement Me Yousuf Mohamed, ainsi que l'avoué Gilbert Noël qui ont accepté de lui venir en aide dans le cadre de l'affaire Platinum Card.

«L'Attorney General m'a dit que je ne pouvais rien faire alors que le bureau de la présidence était sous attaque. I was completely isolated and had no support from the executive», a déclaré Ameenah Gurib-Fakim devant la commission d'enquête. Raison pour laquelle, poursuit-elle, elle a accepté l'aide de Me Yousuf Mohamed. Elle a toutefois précisé que c'est l'avoué Gilbert Noël qui lui a conseillé d'instituer la commission d'enquête sur Álvaro Sobrinho.

Interdiction de s'adresser à la presse

Pendant son audition, l'ancienne présidente de la République a souligné à plusieurs reprises le manque de soutien de l'exécutif dans cette affaire. «There was a sense of isolation, total lack of support from the executive. There was no will whatsoever to help the office of the President», a-t-elle soutenu la voix brisée. Elle a également ajouté que le gouvernement lui avait interdit de s'adresser à la presse.