Algérie: Ligue des Champions - L'ES Sétif n'a plus droit à l'erreur

Pour sa prochaine sortie continentale prévue le vendredi, l'ES Sétif sera dans son antre du 8 Mai 1945 (Sétif) pour accueillir le TP Mazembe, leader incontesté de la poule B. Ce match compte pour la 5e journée de la Ligue des Champions.

L'ES Sétif a réalisé une bonne opération en Ligue des champions d'Afrique en ramenant un bon point de son déplacement au Maroc (1-1). Les Sétifiens ont réussi à tenir en échec la formation du Difaâ El Jadidi lors de la précédente journée. Mais ce 17 aout, l'Aigle Noir de Sétif aura fort à faire face aux Corbeaux de Lubumbashi. Rachid Taoussi et ses hommes sont dans l'obligation de décrocher les 3 points de victoire pour espérer la qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions.

« C'est un match décisif pour nous. On n'a absolument pas de choix que de remporter les trois points de la victoire nécessaires pour maintenir nos chances de qualification aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique. On sait bien que nous allons jouer un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer et qui ne viendra pas pour faire du tourisme. On doit par conséquent bien se préparer », a confié le joueur de l'ESS Aïboud dans des propos relayés par competition.dz.

L'ancien joueur de la JSK s'attend à une rencontre difficile. Le moindre faux pas est interdit pour les Sétifiens. « On y croit. Nous avons des chances et nous comptons bien les défendre jusqu'au bout. Il reste encore deux matches où tout sera possible. Pour nous, le plus important, c'est surtout de gagner notre prochain match face au TPM. Si l'on réussit, je dirai qu'on sera bien parti pour se qualifier même si nous affrontons dans le dernier match de la phase de poules le MCA dans son stade et devant ses supporters. »