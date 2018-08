Algérie: Yacine Brahimi - L'Algérien en route vers Monaco ?

Les sites historiques et naturels de Tlemcen enregistrent, en cette première moitié du mois d'août,… Plus »

L'international algérien, âgé de 28 ans, évolue depuis 2014 dans le club lusitanien, avec lequel il livre d'excellentes performances. Souvent annoncé sur le départ ces dernières années, il est resté fidèle et avait promis la même chose à son entraîneur Sergio Conceicão dernièrement. Courtisé par West Ham, Yacine Brahimi n'a donc pas rejoint l'Angleterre mais pourrait être tenté par une aventure sur le Rocher. D'un point de vue sportif, Brahimi apporterait son expérience du plus haut niveau et notamment de la Ligue des Champions, et amènerait un profil différent dans le secteur offensif monégasque.

Avec le départ en prêt de Keita Baldé à l'Inter Milan, l'ASM cherche activement un remplaçant de taille au Sénégalais. Selon L'Equipe, le profil expérimenté et polyvalent de l'international algérien Yacine Brahimi intéresserait les dirigeants monégasques. Le contrat du milieu offensif de Porto arrive à son terme dans un an. D'après les informations de L'Equipe, l'état-major monégasque devrait tenter de formuler une offre à Porto, qui a fixé sa clause libératoire à 60 millions d'euros. Un prix de départ qui sera probablement revu à la baisse, étant donnée la situation contractuelle de l'ancien Rennais (libre dans dix mois).

L'AS Monaco n'en finit plus de vendre ses joueurs. S'il sait bien céder ses joueurs, le club de la Principauté se montre très actif dans le sens des arrivées également. Dès lors, le départ de Keita Baldé pour l'Inter Milan, officialisé hier, devrait être couvert dans les prochains jours. Sur le Rocher, les deux semaines qui nous séparent de la fin du mercato seront donc rythmées par la recherche d'un nouveau joueur offensif, de préférence plus expérimenté.

