Algérie: La finale de la 2e édition des "Jeux sans frontières" à la piscine 20 août de Belouizded

"Ces jeux sont une opportunité de rapprocher les jeunes des quartiers et de créer une activité de proximité dans les piscines", a indiqué le président de la ligue de proximité de Belouizded. Organisés sous l'égide de la direction de jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger, la deuxième édition des jeux sans frontières s'est déroulée à la piscine 20 août 1955 qui a rouvert ses portes gratuitement au grand public début août.

Six (06) associations ont animé la finale de cette compétition qui a pour objectif d'"encourager les enfants et les jeunes à la pratique des sports dans une ambiance de divertissement", a fait savoir M. Ghroufla. Animée par les équipes de Bir Touta, Bologhine, Reghaia, El Marsa, Sidi M'hamed et Bordj El Bahri, la finale des "jeux sans frontières" a été marquée par une rude concurrence pour décrocher les premières places.

