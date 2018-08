La Fifa menace de suspendre les fédérations du Nigeria et du Ghana, à cause d'ingérences… Plus »

Pour ce qui est du troisième titre aussi, intitulé «Lerou Khol», l'auteur du célèbre tube «Maana» revient dans ses ambiances avec également une nouvelle danse et une nouvelle musicalité. Du côté de l'ambiance qui lui a valu son surnom, Fallou Dieng estime qu'il est «le roi des "ambianceurs" et compte le rester», explique-t-il.

Quant au second morceau, remix «Bennoo», il tend à «sensibiliser les populations et les hommes politiques surtout en cette veille d'élection en tant que porteur de voix». Pour cause, dit l'artiste, «la scène politique sénégalaise est très entachée».

«Mon absence relève de la volonté divine et cela peut arriver à toute personne», a fait savoir Fallou Dieng qui n'a pas voulu être précis sur les causes de cette absence.

