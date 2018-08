Afrique: Ligue des Champions - MC Alger /Derrardja - « Arracher la qualification sur les terres marocaines »

Le MC Alger se déplace au Maroc, en prévision du match de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique face à Difaa El Jadidi, vendredi.

Lors de la 4ème journée de la compétition, le MC Alger a été tenu en échec par les congolais du TP Mazembe (1-1).A la suite de ce résultat nul, le TPM, leader avec 10 unités, a quasiment assuré une place en quarts de finale. De son côté, le Mouloudia d'Alger prend seul la 2e place (5 pts) avec un seul point d'avance sur l'ES Sétif (3e - 4 pts). Un résultat positif vendredi prochain face aux Marocains de DH El Jadida rapprocherait d'avantage les Algérois des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais le Mouloudia est conscient que le déplacement à El Jadidi ne sera pas une promenade de santé.

« Un match difficile, a reconnu l'attaquant du MC Alger Walid Derrardja dans des propos relayés par competition.dz. Mais il peut être décisif car s'il y a au bout une victoire, on peut avoir cette seconde place et du même coup valider notre billet pour les quarts de finale. On a envie de réussir le pari et d'aller très loin dans cette compétition. On fera tout pour réussir notre mission, c'est certain, a confié le joueur. On n'ira pas pour faire du tourisme c'est sûr, mais plutôt mettre les bouchées doubles afin de réaliser l'exploit et revenir glorieux de ce déplacement pas facile. On est conscients qu'on peut arracher la qualification sur les terres marocaines et on y va avec cet état d'esprit de la gagne à tout prix. Incha Allah la chance sera avec nous .On sera frais et lucides pour battre vendredi le Difaâ chez lui. »