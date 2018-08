Algérie: Lieux Saints - Les hadjis algériens continuent d'affluer dans de bonnes conditions

LA MECQUE - Les hadjis algériens continuent d'affluer aux Lieux Saints (Arabie Saoudite) au 20è jour, et ce dans de bonnes conditions d'organisation, a indiqué, lundi à La Mecque, le président de la délégation consulaire de la Mission algérienne du Hadj, Mohamed Meziane.

Ce sont 31.814 hadjis algériens qui sont arrivés aux lieux saints, soit près de 84,7% du total des hadjis, et ce par 107 vols en provenance des aéroports algériens, a précisé M. Meziane. Le même responsable a fait état d'un bond qualitatif dans le travail de la Mission algérienne, notamment en matière de logement, de restauration et de prise en charge sanitaire, relevant qu'une baisse sensible dans le nombre de décès parmi les hadjis algériens a été constatée par rapport à 2014, soit 4 cas de décès, jusqu'au 20è jour de la saison du hadj 2018, des cas dus , selon lui, aux facteurs de "l'âge et de la fatigue".

Pour le même responsable, cette baisse est due à la préparation anticipative de cette opération par l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) qui a procédé, en Algérie et à l'Arabie Saoudite, à "un travail anticipatif d'excellence" qui s'élève, poursuit-il, "à des niveaux supérieurs de prestations". S'agissant du travail consulaire, M. Meziane a indiqué que l'équipe désignée par le ministère des Affaires étrangères est composée de 13 éléments, répartis sur 3 centres dont 6 membres à La Mecque, 4 à Médine et 3 autres à Djedah.

Le président de la délégation a affirmé, en outre, que les instructions des ministres des Affaires étrangères et des Affaires religieuses et des Wakfs et celles du directeur général de l'ONHO sont très claires, consistant à déployer tous les efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des hadjis, citant, dans ce cadre, les cas des hadjis algériens qui contactent quotidiennement les services du Bureau consulaire de la Mecque pour faire part de leurs doléances relatives principalement à la perte de documents ou de l'argent.

"Au 20ème jour de cette saison, nous pouvons dire que le hadj 2018 se déroule dans de bonnes conditions grâce au travail de tous les services de la Mission algérienne du Hadj", a indiqué M. Meziane, mettant en avant la coordination entre les différents membres de la Mission qui tiennent, dit-il, des réunions quotidiennes présidées par le coordinateur général et le directeur de l'ONHO, Youcef Azzouza, en présence de tous les cadres.